Кыргызско-Российский фонд развития ответил на обвинения в свой адрес, а также в адрес Кубанычбека Кулматова

"Информация о том, что экс-председатель правления Кыргызско-Российского фонда развития Кубанычбек Кулматов и его заместитель Эркин Асрандиев незаконно отняли птицефабрику "Брид", – клевета", - заявил порталу SUPER.KG действующий руководитель указанного фонда Эркин Асрандиев.
"Информация о том, что экс-председатель правления Кыргызско-Российского фонда развития Кубанычбек Кулматов и его заместитель Эркин Асрандиев незаконно отняли птицефабрику "Брид", – клевета", - заявил порталу SUPER.KG действующий руководитель указанного фонда Эркин Асрандиев.
Он отметил, что все претензии обвиняющей стороны он может опровергнуть документально.
"Компания "Брид" при получении кредита из КРФР в качестве залога выставила свою птицефабрику на 2 млн 700 тысяч долларов. Когда к концу 2016 года подошёл срок выплаты основной суммы, компания не смогла его выплатить. Вследствие этого наши сотрудники провели проверку фабрики. В результате была выявлена разница между состоянием объекта, указанным в документах во время получения кредита, и состоянием во время проверки.
После этого была проведена встреча с владельцем компании Владимиром Хегаем. Нами было установлено, что компания "Брид" не сможет погасить кредит и не обладает возможностью обеспечить работу птицефабрики. В этой связи мы остановились на итоге, чтобы владелец компании добровольно передал птицефабрику на баланс фонда.
На тот момент долг компании превышал 2 млн 800 тысяч долларов. С согласия владельца компании "Брид" Владимира Хегая, предприятие было оценено на сумму долга в размере 2 млн 800 тысяч долларов, это было нотариально заверено и прошло государственную регистрацию, перевод на баланс фонда состоялся в рамках закона.
Озвученное адвокатом компании в мой адрес, а также адрес Кубанычбека Кулматова обвинение необоснованно. Партнеры и адвокат компании "Брид" обращаются с жалобами на нас в компетентные органы. Среди обращающихся Владимир Хегай не значится, потому что он добровольно передал предприятие. Однако адвокат использует в качестве аргумента расписку Хегая", - прокомментировал Асрандиев.
Сегодня, 27 августа, партнеры и адвокат компании "Брид" провели пресс-конференцию, на которой заявили, что бывший председатель КРФР Кубанычбек Кулматов и его заместитель Эркин Асрандиев незаконно отобрали принадлежащую компании птицефабрику.
Источник: super.kg, gezitter. org
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