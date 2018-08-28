Не радует правительство, которое нуждается в Шаршембиеве…

Отменены результаты тендера по «Безопасному городу», прошедшего 23 августа.





Отменены результаты тендера по «Безопасному городу», прошедшего 23 августа. 4 сентября повторно проведут конкурс, уже в пятый раз. Ответственный за это дело руководитель Комитета по информационным технологиям и связи Бакыт Шаршембиев опорочил авторитет кыргызского правительства, продемонстрировал халатность. Непонятно, почему этого джигита премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев лелеет, держит под крылом. По всей видимости, он скован по рукам и ногам. В противном случае не стал бы позволять вольничать Шаршембиеву, чья деятельность вызывает сомнения, в отношении которого было возбуждено уголовное дело соответствующими органами. Говорят, в данное время есть 13 сомнительных обстоятельств, по которым можно возбудить уголовное дело в отношении Шаршембиева. Недавно от имени правительства предложил собирать по 100 сомов за каждый телефонный аппарат, но после недовольство со стороны общественности он вылез сухим из воды, сказав, что 100 сомов будут изыматься у компаний, которые продают телефоны. Но ведь народ понимает, что продавцы сотовых телефонов выбьют эти 100 сомов из кармана покупателей!

Источник: газета «Фабула пресс» №53 от 28.08.2018 / стр. 2, gezitter. org