Золотое видеонаблюдение. На ТЭЦ Бишкека установят камеры на 24 миллиона сомов

ОАО «Электрические станции» покупает для ТЭЦ Бишкека систему видеонаблюдения за 24,6 миллиона сомов.



ОАО «Электрические станции» покупает для ТЭЦ Бишкека систему видеонаблюдения за 24,6 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Камеры установят для наблюдения за основным и вспомогательным оборудованием.

В связи с тем что на объекте уже есть система видеонаблюдения HIKVISION, ее необходимо интегрировать в новый проект со 100-процентной совместимостью без потери функциональных возможностей.

Ранее в новом блоке теплоцентрали установили 128 видеокамер на $1,8 миллиона. Эта покупка вызвала широкий общественный резонанс, так как стоимость одной камеры превысила $14 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/94432/

