Дело ОсОО «Брид» изучила Генпрокуратура, материалы рассматривает ГКНБ

Материалы по птицефабрике ОсОО «Брид» изучила Генпрокуратура. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.



Материалы по птицефабрике ОсОО «Брид» изучила Генпрокуратура. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, в настоящее время материалы находятся в Главном следственном управлении ГКНБ для принятия процессуального решения. Заявитель Владимир Хегай уведомлен об этом.



Напомним, Владимир Хегай считает, что Российско-Кыргызский фонд развития довел его компанию до банкротства. Более того, птицефабрика до вмешательства фонда работала достаточно успешно.



В Фонде развития обвинения заемщиков считают необоснованными. Зампредседателя РКФР Эркин Асрандиев заявил, что бывшие владельцы птицефабрики скрыли от них истинный размер своего долга.

Адвокат Кайрат Загибаев заявил, что Госкомитет национальной безопасности отказывается возбуждать уголовное дело по птицефабрике ОсОО «Брид».

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