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Незаконное выделение земли. Бывшего вице-мэра отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд рассмотрел продление срока содержания под стражей бывшему первому вице-мэру Бишкека Ренату Макенову. Следователи ГКНБ ходатайствовали о продлении сроков следствия. 

     
Первомайский районный суд рассмотрел продление срока содержания под стражей бывшему первому вице-мэру Бишкека Ренату Макенову. Следователи ГКНБ ходатайствовали о продлении сроков следствия. 

 

Судья Эмиль Каипов изменил Ренату Макенову меру пресечения и отпустил его под домашний арест. 

 

Рената Макенова задержали в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. По версии следствия, он в сговоре с отдельными должностными лицами мэрии и в нарушение земельного законодательства предоставил подставному частному лицу в срочное пользование земельный участок площадью 3,5 гектара в южной зоне Бишкека.

 

 

     

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/94437/ 

           

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