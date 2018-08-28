Незаконное выделение земли. Бывшего вице-мэра отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд рассмотрел продление срока содержания под стражей бывшему первому вице-мэру Бишкека Ренату Макенову. Следователи ГКНБ ходатайствовали о продлении сроков следствия.



Первомайский районный суд рассмотрел продление срока содержания под стражей бывшему первому вице-мэру Бишкека Ренату Макенову. Следователи ГКНБ ходатайствовали о продлении сроков следствия.

Судья Эмиль Каипов изменил Ренату Макенову меру пресечения и отпустил его под домашний арест.

Рената Макенова задержали в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. По версии следствия, он в сговоре с отдельными должностными лицами мэрии и в нарушение земельного законодательства предоставил подставному частному лицу в срочное пользование земельный участок площадью 3,5 гектара в южной зоне Бишкека.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/94437/