Проводница поезда заявляет о давлении со стороны руководства за слова о коррупции в предприятии

Проводник поезда, курсирующего по маршруту «Бишкек-Москва», Алия Асанбаева распространила видеообращение, в котором заявила, что на нее оказывается давление со стороны руководства.

Проводник поезда, курсирующего по маршруту «Бишкек-Москва», Алия Асанбаева распространила видеообращение, в котором заявила, что на нее оказывается давление со стороны руководства.

«Государственные органы никак не отреагировали. Наоборот, со стороны предприятия и государственных органов на меня оказывается беспрецедентное давление. Я – мать-одиночка. Я не побоялась заявить о фактах коррупции», - сказала Асанбаева.

Ранее несколько проводников заявили, что их руководство сажает на поезда пассажиров без билетов. По их словам, если в кассе билеты продаются по 14 тысяч сомов, руководство, договорившись с посредниками, сажает в поезд безбилетников по цене в два раза ниже.

«Азаттык» обратился за комментарием по поводу видеообращения к гендиректору «Кыргыз темир жолу» Алмазбеку Ногойбаеву. Он отметил, что никакого давления на Алию Асанбаеву не оказывает. Но а по поводу озвученных проводниками фактов он заявил, что они ничем не доказаны.



Азаттык