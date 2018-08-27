В Баткенской области граждане Таджикистана пытались провезти в Кыргызстан контрабанду

В местности Уч-Добо Баткенского района Баткенской области пограничники пресекли провоз контрабандного груза.
В местности Уч-Добо Баткенского района Баткенской области пограничники пресекли провоз контрабандного груза.
Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы Кыргызстана, двое граждан Таджикистана на грузовой автомашине Nissan пытались провезти в Кыргызстан вне пункта пропуска пшеничные отруби, общим весом 7,6 тонны.
Отмечается, что у задержанных отсутствовали документы на провоз продукции. Кроме того, у одного из хозяев груза не было при себе документов, удостоверяющих его личность.
За нарушение пограничного режима задержанных оштрафовали.
Азаттык
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