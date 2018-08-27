В Бишкеке отремонтируют противотуберкулезный садик

На восстановление крыши и благоустройство территории дошкольного учреждения планируют потратить более двух миллионов сомов

В столице отремонтирую специализированный противотуберкулезный садик. Об этом сообщили в Бишкекском горкенеше.

- Группа депутатов горкенеша посетила ряд образовательных учреждений столицы на предмет подготовки к новому учебному году, - пояснили в БГК. - Особое внимание уделили специализированный противотуберкулезному детскому саду № 91 Первомайского района Бишкека. Это дошкольное учреждение было введено в эксплуатацию в 1963 году. В настоящее время садик посещают 63 ребёнка. А зачисление в дошкольное учреждение проходит через детский тубдиспансер. Дети пребывают в садике на бесплатной основе.

В горкенеше рассказали, что при посещении садика выяснилось, кровли основного здания и подсобных помещений требует капитального ремонта.

- Также необходимо благоустроить территорию садика, в частности заасфальтировать двор. В целом на все эти мероприятия необходимо выделить более двух миллионов сомов, - заключили в БГК.

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