У Омурбека Текебаева кроме опухоли проблемы с позвоночником

На операцию политик пока не решился
Осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева планируют перевести в отделение неврологии. Такие рекомендации дал консилиум врачей, который прошел в субботу. Об этом Vesti.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.
- У него проблемы с позвоночником были и врачи порекомендовали перевести его в неврологию, - говорит защита. - По поводу удаления опухоли щитовидной железы Омурбек Чиркешович еще думает, но медики посоветовали все же провести операцию.
Напомним, экс-лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев ранее был госпитализирован из колонии в Национальный центр кардиологии.
Source: https://vesti.kg/
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