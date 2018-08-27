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У Омурбека Текебаева кроме опухоли проблемы с позвоночником

На операцию политик пока не решился

 

Осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева планируют перевести в отделение неврологии. Такие рекомендации дал консилиум врачей, который прошел в субботу. Об этом Vesti.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова. 

 

- У него проблемы с позвоночником были и врачи порекомендовали перевести его в неврологию, - говорит защита. - По поводу  удаления опухоли щитовидной железы Омурбек Чиркешович еще думает, но медики посоветовали все же провести операцию. 

 

Напомним, экс-лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев ранее был госпитализирован из колонии в Национальный центр кардиологии. 

 

 
Source: https://vesti.kg/ 

           

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