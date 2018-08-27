Можно ли купить с рук билеты на открытие Игр Кочевников?

Чтобы попасть на церемонию, люди готовы даже переплатить

До начала Всемирных Игр Кочевников осталось меньше недели, а билетов на церемонию открытия уже не осталось. В этой связи кыргызстанцы, не успевшие приобрести путевки у официального представителя, начали поиски пропусков в социальных сетях.

Граждане пишут о том, что готовы перекупить билеты на церемонию открытия ВИК по любой цене.

Vesti.kg решили узнать, можно ли приобрести билеты с рук и обратились за комментарием в Секретариат ВИК.

Сотрудник пресс-службы ведомства Айжан Абдесова рассказала, что проданные билеты являются персональными и купив с рук пропуск, можно потратить деньги впустую.

- Билетов на церемонию открытия действительно не осталось, - рассказала она. - Пропуски являются персональными и данные менять не будут, во избежание перепродаж. То есть, если человек купит с рук билет, то он не сможет попасть на мероприятие.

Напомним, церемония открытия Игр Кочевников состоится 2 сентября 2018 года.



Source: https://vesti.kg/