Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову вновь продлили арест

Первомайский райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя ГКНБ

В Бишкеке состоялся суд, в ходе которого рассмотрели изменение меры пресечения в отношении бывшего градоначальника Албека Ибраимова.

С ходатайством о продлении ареста выступил следователь ГКНБ.

Первомайский районный суд принял решение о продлении срока содержания под стражей до 28 октября.



Источник: https://vesti.kg/