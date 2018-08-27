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Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову вновь продлили арест

Первомайский райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя ГКНБ

 

В Бишкеке состоялся суд, в ходе которого рассмотрели изменение меры пресечения в отношении бывшего градоначальника Албека Ибраимова. 

 

С ходатайством о продлении ареста выступил следователь ГКНБ.

 

Первомайский районный суд принял решение о продлении срока содержания под стражей до 28 октября. 

 

 

 
Источник: https://vesti.kg/ 

           

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