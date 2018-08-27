Милиция Бишкека переходит на усиленный режим несения службы

Милиция Бишкека перешла на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в ГУВД столицы.
Милиция Бишкека перешла на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в ГУВД столицы.
По его данным, для обеспечения общественного порядка и безопасности накануне Дня независимости с 27 по 31 августа задействуют более двух тысяч сотрудников столичной милиции.
Напомним, кыргызстанцы в конце августа отдохнут четыре дня. Тридцать первое августа — традиционный выходной в честь Дня независимости, а 3 сентября стал красным днем благодаря открытию III Всемирных игр кочевников.
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