Милиция Бишкека переходит на усиленный режим несения службы

Милиция Бишкека перешла на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в ГУВД столицы.



Милиция Бишкека перешла на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, для обеспечения общественного порядка и безопасности накануне Дня независимости с 27 по 31 августа задействуют более двух тысяч сотрудников столичной милиции.

Напомним, кыргызстанцы в конце августа отдохнут четыре дня. Тридцать первое августа — традиционный выходной в честь Дня независимости, а 3 сентября стал красным днем благодаря открытию III Всемирных игр кочевников.



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