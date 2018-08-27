Дирекция дороги Бишкек — Ош не доплатила 1,5 миллиона сомов налогов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — 1 миллион 543 тысячи 880 сомов.
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — 1 миллион 543 тысячи 880 сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.
По ее данным, служба назначила налоговую проверку в отношении деятельности Джалал-Абадского строительного управления Генеральной дирекции автодороги Бишкек — Ош. В итоге учреждению за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017-го доначислили налогов и платежей свыше 1 миллиона сомов.
Из-за деятельности строительного управления и гендирекции государству причинен ущерб в особо крупном размере.
Возбудили уголовное дело по статье 213 (уклонение от уплаты налогов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере) УК КР. ГСБЭП принимает меры для возмещения ущерба.
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