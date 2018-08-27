MegaCom представляет тариф «Кочевник» для участников и гостей ВИК

Уже в это воскресенье, 2 сентября, на побережье озера Иссык-Куль начнутся III Всемирные игры кочевников, которые обещают стать ярким и грандиозным событием.





Уже в это воскресенье, 2 сентября, на побережье озера Иссык-Куль начнутся III Всемирные игры кочевников, которые обещают стать ярким и грандиозным событием. Будучи генеральным спонсором этого уникального культурно-спортивного мероприятия, компания MegaCom выпустила оригинальные SIM-карты, оформленные в колоритном национальном стиле, и ввела тариф «Кочевник» (Nomad) специально для многочисленных участников и гостей Игр.

Тариф «Кочевник» универсален, в нем каждый найдет то, что нужно именно ему: огромные объемы интернет-трафика, ночной безлимит, выгодные звонки внутри и вне сети, а также большие скидки на самые популярные международные направления, в том числе в Россию, Азербайджан, Казахстан, Иран, Китай, Турцию, Монголию и ряд других стран.

«Тариф «Кочевник» разрабатывался с учетом списка стран, откуда прибудет наибольшее число людей на побережье озера Иссык-Куль. Удобство его очевидно — многочисленным гостям не нужно будет тратить время на поиски SIM-карт и выгодного тарифа.

Обратившись к промоутерам компании, можно на месте подключить тариф и быть на связи по максимально низким ценам.

Уже в третий раз мы, будучи отечественным оператором мобильной связи, оказываем содействие в проведении Всемирных игр кочевников, которые демонстрируют всему миру величие, ценность, культуру и быт кочевой цивилизации», — отмечает коммерческий директор компании MegaCom Нурбек Ишекеев.



Приобрести брендированные SIM-карты от MegaCom и подключить тариф «Кочевник» (Nomad) можно у промоутеров компании, которые будут находиться непосредственно на всех площадках, где состоятся основные соревнования и этнокультурные мероприятия, а также в аэропортах «Манас» и «Тамчи» в дни прибытия участников. Во время спортивных состязаний будет работать также центр продаж и обслуживания на территории ипподрома, где все желающие смогут подключиться к сети и получить мобильные консультации.

Ведущий оператор связи обеспечивает организаторов, участников и многочисленных гостей Всемирных игр кочевников надежной мобильной связью и Интернетом благодаря увеличению емкости сети и установке новых базовых станций.

Подробнее о тарифе «Кочевник» читайте на сайте компании megacom.kg.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/94338/