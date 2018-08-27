Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня: 31 августа в День независимости и 1-3 сентября. В прошлый раз у кыргызстанцев были такие каникулы на Курман айт.
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня: 31 августа в День независимости и 1-3 сентября. В прошлый раз у кыргызстанцев были такие каникулы на Курман айт.
На рабочий день 3 сентября был перенесен выходной день 7 мая (признается выходным, поскольку 5 мая приходится на выходной день).
Это касается работников государственных и муниципальных организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Решение рекомендовано и частникам. Таким образом, те, у кого пятидневная рабочая неделя, отдохнут четыре дня, у кого шестидневная — три дня.
Соответствующее постановление правительства подписано еще в марте. Решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году.
А вот для школьников День знаний пройдет 1 сентября. Во всех школах республики состоятся праздничные линейки и классные часы, посвященные Году развития регионов и творчеству Чингиза Айтматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/94329/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!