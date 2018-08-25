Экс-сотрудница Госэкотехинспекции озвучила имена коллег, которых считает замешанными в коррупции

Бывший пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Анара Мамбеталиева опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой уволить из ведомства сотрудников, замешанных в коррупции.

Бывший пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Анара Мамбеталиева опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой уволить из ведомства сотрудников, замешанных в коррупции.

В этой видеозаписи она отмечает, что ранее уже озвучивала имена этих коллег руководству Госэкотехинспекции, но в итоге увольнению с поста подверглась она сама:

- Уважаемый президент, поддерживая призыв начать борьбу против коррупции и добросовестно работая на своем посту, я готова выявлять людей, замешанных в коррупции. Устранение коррупции и борьбу с ней каждый из нас должен начать с себя. И придерживаясь этой позиции, с целью пресечения коррупции внутри инспекции, я решила сегодня озвучить имена трех персон. Это статс-секретарь Госэкотехинспекции Таалай Асылбеков, начальник отдела кадров Самат Керимкулов и начальник финансово-экономического управления Гулькайыр Джумашева. Другие сотрудники ведомства тоже знают, что именно эти три человека расходуют не по целевому назначению бюджетные средства, выделенные для Госэкотехинспекции.

В этом же обращении Анара Мамбеталиева заявила, что опасается за свою жизнь и жизни своих близких, а потому попросила защиты у главы государства.

Получить комментарии сотрудников, чьи имена прозвучали в видеообращении, не представилось возможным.

Напомним, ранее Анара Мамбеталиева заявила, что была незаконно уволена из-за призывов к коллегам работать, не допуская коррупции. Еще месяц назад она устроила пикет в здании ведомства, выйдя с плакатом. Но после 22 августа, когда ее уволили, она говорит, что вынуждена была обнародовать эти фотографии на своей странице в «Фейсбуке». «Если правоохранительные органы гарантируют мне безопасность, то я готова предоставить информацию», - заявила она «Азаттыку», имея в виду то, что она уже сообщала своему предыдущему руководству - имена некоторых сотрудников, «которые погрязли в коррупции и занимаются незаконными делами».

Между тем в самой Госэкотехинспекции сегодня, 24 августа прокомментировали ситуацию с увольнением Анары Мамбеталиевой, сообщив, что это решение приняла дисциплинарная комиссия, так как «11 июля 2018 года экс-пресс-секретарь Госэкотехинспекции КР Мамбеталиева А. в нарушение норм статьи 22 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» у приемной руководителя ведомства, по собственной воле в рабочее время устроила несанкционированную сидячую забастовку».

Также в Госэкотехинспекции КР добавили, что «до сегодняшнего дня Мамбеталиева А. не сдала свой рабочий кабинет, служебную машину и отчетность перед бухгалтерией на сумму около 200 тысяч сомов». На что бывший пресс-секретарь в публикации на своей странице в «Фейсбуке»​ заметила, что еще не получала на руки приказ об увольнении, а сотрудники, которым она должна передать эти материальные ценности, отказываются идти на контакт.

Анара Мамбеталиева на протяжении последних трех лет работала пресс-секретарем в Госэкотехинспекции. Она одна растит двух дочерей.

Азаттык