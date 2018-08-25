Госэкотехинспекция КР дала комментарий по поводу сотрудницы, вышедшей на одиночный пикет

Государственная инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР прокомментировала ситуацию с увольнением пресс-секретаря ведомства Анары Мамбеталиевой.

Государственная инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР прокомментировала ситуацию с увольнением пресс-секретаря ведомства Анары Мамбеталиевой.

Как отмечается в официальном сообщении, что «в связи с тем, что Мамбеталиева А. опубликовала в социальной сети о систематических финансовых и кадровых нарушениях в Госэкотехинспекции КР, директором ведомства 11 июля было принято решение о создании комиссии для служебного расследования».

В релизе сказано, что «комиссия изучив все материалы, приняла решение передать данные материалы в Счетную палату КР и Генеральную прокуратуру КР для дачи юридической оценки, что и было сделано 15 августа».

При этом, в ведомстве напомнили, что «11 июля 2018 года экс-пресс-секретарь Госэкотехинспекции КР Мамбеталиева А. в нарушение норм статьи 22 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» у приемной руководителя ведомства, по собственной воле в рабочее время устроила несанкционированную сидячую забастовку». В итоге, как выясняется, дисциплинарная комиссия Госэкотехинспекции КР, образованная 1 марта 2017 года, в рамках своих полномочий рассмотрела вопрос о ней. «В свою очередь Мамбеталиева А. отказалась от предоставления объяснительной записки, где могла бы указать причины своего поступка для дисциплинарной комиссии», - добавили в Госэкотехинспекции КР.

В итоге, данная дисциплинарная комиссия приняла решение «о подтверждении со стороны Мамбеталиевой А. нарушения статьи 22 «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и рекомендовала освободить от занимаемой должности» в соответствии со статьей 47 этого же закона.

В заключение, в Госэкотехинспекции КР добавили, что «до сегодняшнего дня Мамбеталиева А. не сдала свой рабочий кабинет, служебную машину и отчетность перед бухгалтерией на сумму около 200 тысяч сомов».

Напомним, бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева заявила, что была незаконно уволена из-за призывов к коллегам работать, не допуская коррупции. Еще месяц назад она устроила пикет в здании ведомства, выйдя с плакатом. Но после 22 августа, когда ее уволили, она говорит, что вынуждена была обнародовать эти фотографии на своей странице в «Фейсбуке». «Если правоохранительные органы гарантируют мне безопасность, то я готова предоставить информацию», - заявила она «Азаттыку», имея в виду то, что она уже сообщала своему предыдущему руководству - имена некоторых сотрудников, «которые погрязли в коррупции и занимаются незаконными делами».





Азаттык