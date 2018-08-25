Минздрав проверил санитарное состояние воды, песка и почвы на Иссык-Куле

В преддверии ВИК проверки коснулись кафе, магазинов и даже туалетов

Минздрав провел внеплановые проверки санитарного состояния всех туристических объектов, имеющих отношение к Всемирным играм кочевников. Об этом сообщает пресс - служба ведомства.

В частности обследованы объекты общественного питания, рынки, а также состояние общественных туалетов. Санитарно-эпидемиологической службой проведены проверки 4635 оздоровительных учреждений, объектов общественного питания и торговли на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.Территориальными центрами профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора на микробиологические и физико-химические показатели отобраны 245 проб питьевой воды, в том числе из речки «Кичи-Ак суу», «Чон-Ак суу», в амфитеатре с. Булан-Соготу и на ипподроме в г. Чолпон-Ата, где планируется проведение игр кочевников.

Также отобрано 298 проб почвы, пляжного песка. Отклонения обнаружили в 15 пробах.

По выявленным нарушениям были направлены 578 санитарных предписаний, вынесено 278 постановлений о наложении штрафа на сумму 786000 сом, вынесены 423 постановления о временном приостановлении эксплуатации объектов, передано 10 материалов в правоохранительные органы. По всем регионам на сегодняшний день прошли медицинские осмотры 978 человек, которые будут привлекаться к проведению III Всемирных игр кочевников.

«Во время Вторых Всемирных игр кочевников в 2016 году возник вопрос стихийной продажи пищевых продуктов (еда, напитки) местным населением без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов на территории ипподрома города Чолпон-Аты и урочища Кырчын.

В этой связи Минздрав КР ещё раз хотел бы обратить внимание населения о недопустимости стихийной торговли на территории ипподрома города Чолпон-Аты и урочища Кырчын во время проведения ВИК, так как это может служить риском возникновения пищевых отравлений», - отметили в ведомстве.

Источник: https://vesti.kg/