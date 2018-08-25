«Нас всех обманули...». IT-специалисты рассказали о возможных нарушениях при проведении тендера по «Безопасному городу»

Более того, они назвали «абсурдом» версию о том, что система портала госзакупок якобы самостоятельно заблокировала результаты конкурса

Сегодня аукцион по «Безопасному городу» признали несостоявшимся. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замглавы Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По словам чиновника, система портала госзакупок не смогла определить победителя, из-за чего ведомству придется объявить тендер повторно.

«По предварительным данным, причина сбоя не связана с проектом «Безопасный город». Мы обязательно объявим повторный конкурс», - заявил он.

В Госкомсвязи также заявили, что технический сбой, из-за которого сорвался долгожданный тендер, произошел из-за того, что система портала госзакупок заблокировала результаты тендера из-за слишком большой суммы, указанную «Мегалайном».

Меж тем специалисты одной из отечественных IT-компаний в беседе с Vesti.kg назвали такое объяснение абсурдом.

- Специалисты, разработавшие систему, могли разве что создать алгоритм, по которому система бы приостанавливала подачу заявок, если сумма превышает определенный порог. Но заявление о том, что система могла заблокировать результаты тендера - абсурд. Все данные сохраняются на сервере и даже при удалении, их технически можно было восстановить. Это дело заняло бы, скорее всего, не больше нескольких дней, а может даже часов. Восстановить данные не получилось бы, если бы это были какие-либо преднамеренные действия. Неужели кто-то бы стал прописывать в алгоритме системы такое странное поведение?, - задались вопросом сотрудники компании.

Более того, IT-специалисты утверждают, что даже если бы все данные были заблокированы, у организаторов тендера должны были быть соответствующие бумажные документы.

- А как же письменные заявки и прочие документы участников тендера, которые подаются не в электронном формате? Тут есть три варианта: либо нас всех обманули, либо наняли неквалифицированных специалистов, которые не делали резервных копий, - уверены они.

Не удивительно, что после вчерашнего аукциона могли возникнуть резонные подозрения о том, что «технический сбой» - это «попытка» собрать информацию о компаниях, желающих воплотить данный проект в жизнь и не более.

Кажется, никто не заинтересован в реализации проекта, который мог бы спасти тысячи жизней кыргызстанцев...





Источник: https://vesti.kg/