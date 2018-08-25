Кыргызстан готов возобновить свое членство в фонде спасения Аральского моря

Сооронбай Жээнбеков выступил на расширенной пресс-конференции в Ашхабаде

Кыргызстан готов возобновить свое членство в Фонде спасения Арала, если будет произведено необходимое переформатирование организации. С таким заявлением сегодня выступил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочего визита в Туркменистан.

В частности, глава государства предложил провести независимый аудит освоенных за время существования Фонда средств.

- Необходима переоценка реализации программ по оказанию помощи в спасении Арала. Кроме того, нужно узнать, куда были направлены полученные средства, - отметил он. - За 20 лет в Фонде не был рассмотрен ни один гидроэнергетический проект. А создан он был как финансово-кредитный проект по спасению бассейнов Аральского моря. Я считаю, что на данном этапе отсутствуют механизмы отчетности привлеченных инвестиций и баланса их распределения между всеми участниками.

Напомним, сегодня прошел саммит глав государств-учредителей Фонда спасения Аральского моря.



Источник: https://vesti.kg/