В Бишкеке открылся необычный кулинарный магазин

Половину прибыли организаторы перечисляют в поддержку единственной общественной организации, которая работает с детьми, больными аутизмом

Активистки Аида Мамбеталиева и Асель Куандыкова открыли в Бишкеке не совсем обычный кулинарный магазин. В нем работают молодые люди с аутизмом.

При этом половина прибыли организации перечисляется на счет ОО «Рука в руке» - единственной общественной организации, которая работает с детьми с аутизмом.

Идея социального предпринимательства у девушек возникла после открытия кулинарных курсов.

«Я работаю почти десять лет в кулинарии и никогда не сталкивалась с людьми с аутизмом. Когда мне предложили обучать их кулинарным навыкам, было страшно, но потом увидела сильные стороны, которые так нужны в работе на кухне. Они последовательны, делают все тщательно. Это подтолкнуло нас открыть магазин и помогать объединению «Рука в руке» финансово», - отметила Аида Мамбеталиева.

В магазине можно не только купить полуфабрикаты собственного производства, но и заказать выездные фуршеты и кофе- брейки. Сейчас в кулинарном магазине работает двое молодых людей, однако девушки готовы взять на работу несколько родителей, которые воспитывают детей с аутизмом.

Вести

