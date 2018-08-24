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В Бишкеке открылся необычный кулинарный магазин

Половину прибыли организаторы перечисляют в поддержку единственной общественной организации, которая работает с детьми, больными аутизмом

 

Активистки Аида Мамбеталиева и Асель Куандыкова открыли в Бишкеке не совсем обычный кулинарный магазин.  В нем работают молодые люди с аутизмом. 

 

При этом половина прибыли организации перечисляется на счет ОО «Рука в руке» - единственной общественной организации, которая работает с детьми с аутизмом.

 

Идея социального предпринимательства у девушек возникла после открытия кулинарных курсов.

 

«Я работаю почти десять лет в кулинарии и никогда не сталкивалась с людьми с аутизмом. Когда мне предложили обучать их кулинарным навыкам, было страшно, но потом увидела сильные стороны, которые так нужны в работе на кухне. Они последовательны, делают все тщательно. Это подтолкнуло нас открыть магазин и помогать объединению «Рука в руке» финансово», - отметила Аида Мамбеталиева.

 

В магазине можно не только купить полуфабрикаты собственного производства, но и заказать выездные фуршеты и кофе- брейки. Сейчас в кулинарном магазине работает двое молодых людей, однако девушки готовы взять на работу несколько родителей, которые воспитывают детей с аутизмом.

 

 

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