Технический сбой по тендеру «Безопасного города» до сих пор не устранен

Однако несмотря на то, что победитель до сих пор неизвестен, в ведомстве уверяют, что аукцион состоялся

Технический сбой на сайте госзакупок еще не устранен. Об этом Vesti.kg сообщили в Госкомсвязи.

- Сейчас технические специалисты еще проводят работы, надеемся, что сегодня проблемы устранят, - отметили в ведомстве. - Позже мы намерены дать пресс-конференцию, на которой расскажем, почему вчера система не смогла определить результаты аукциона на понижение цены по проекту «Безопасный город». Однако можно считать, что аукцион состоялся, так как участники были зарегистрированы.

Приведет ли это к очередной отмене тендера, пока неясно, однако очевидно, что для прозрачности и объективности необходимо озвучить предложения и других участников тендера.

Поясним, проект «Безопасный город» был инициирован кабмином дважды.

Результаты первого тендера, проведенного под эгидой МВД в 2012 году, были аннулированы. В 2014 году МВД вновь доверили провести тендер, однако победившая компания так и не смогла приступить к реализации проекта. Причиной тому послужил отказ экс-министра ведомства Мелиса Турганбаева заключить соглашение с победившей компанией.

В последующем МВД подало иск в суд. Тогда Турганбаев заявлял, что государство сможет своими силами реализовать проект. Очевидно, что неспроста МВД установило за 5,2 миллионов сомов комплекс «Автоураган», фиксирующий превышение скоростного режима на авторынке «Азамат».

Экс-глава МВД также уверял, что этот комплекс и софт был подарен МВД Молдовы.

Однако, как выяснилось, такого подарка вовсе и не делали.

Более того, в последствии выяснилось, что именно эта система АПК предлагалась молдавской компанией «Dessa International S.R.L.», которая заняла второе место по результатам двухэтапного тендера в 2015 году.

Тем не менее руководство МВД тогда громко заявило, что данное техническое решение позволит ежесуточно фиксировать порядка тысячи фактов нарушений скоростного режима, что позволит ежемесячно взыскивать не менее 30 миллионов сомов с нарушителей.

Предполагалось, что полученные средства позволят расширять проект в геометрической прогрессии. Однако и эти ожидания не сбылись.

Согласно официальным данным, по итогам 12 месяцев эксплуатации данного стационарного радара было зафиксировано 76 тысяч правонарушений, общая сумма наложенных штрафов составила менее 8 миллионов сомов.

Между тем расходы, связанные с приобретением оборудования, его монтажом, операционными и иными расходами оказались значительно выше. В связи с чем вопрос реализации проекта силами милицейского ведомства был снят с повестки дня.



Весной прошлого года участники группы «Граждане, требующие безопасный город» в социальной сети Facebook запустили бессрочную акцию «Останови смерть на дорогах!». В связи с очередной гибелью двух школьников кыргызстанцы создали безвременную петицию, в которой просили государство запустить «Безопасный город», которую подписало несколько тысяч человек.

Большие надежды возлагались и на правительство Сапара Исакова, при котором кабмин заключил договор с китайской компанией «Хуавей». Процесс переговоров и условия самого договора откровенно держались в секрете, однако договор с китайской компанией в последующем был расторгнут.

Не удивительно, что после вчерашнего аукциона могли возникнуть резонные подозрения о том, что «технический сбой» - это «попытка» собрать информацию о компаниях, желающих воплотить данный проект в жизнь. В данном случае появляется ощущение, что последний конкурс по «Безопасному городу» может утонуть в коррупционном скандале.

Остается надеяться, что в ведомстве смогут разобраться в данной ситуации без отмены конкурса - поскольку его осуществление позволит решить ряд актуальных задач, направленных на снижение количества ДТП, смертности и травматизма на дорогах; минимизацию коррупционных рисков, обеспечение полного контроля за дорожным трафиком в зоне действия аппаратно-программных комплексов и повышение правового сознания участников дорожного движения.

Вести. KG