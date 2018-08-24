По фактам, озвученным Эгизбаевым в расследовании о коррупции на кладбище, возбуждено дело

В отношении ответственных сотрудников МП Бишкекского агентства ритуальных услуг по фактам, озвученным в расследовании ныне покойного корреспондента «Азаттыка» Уланбека Эгизбаева о коррупции на кладбище, возбуждено уголовное дело.

В отношении ответственных сотрудников МП Бишкекского агентства ритуальных услуг по фактам, озвученным в расследовании ныне покойного корреспондента «Азаттыка» Уланбека Эгизбаева о коррупции на кладбище, возбуждено уголовное дело. Об этом «Азаттыку» сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным надзорного органа, дело возбудила столичная прокуратура и передала расследование в Бишкекское управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Ведется следствие.

Напомним, Уланбек Эгизбаев при жизни обращался в Генпрокуратуру с заявлением о проверке фактов, приведенных в его журналистском расследовании. Позже сообщалось, что городская прокуратура проводит проверку.



Расследование, посвященное продаже земель на Юго-западном кладбище Бишкека, вышло в эфир 30 мая. Передача вызвала широкий общественный резонанс. После этого Уланбек Эгизбаев и один из его респондентов - бывший сотрудник ритуальной службы Максат Баялиев - получили по почте конверты с чистыми листами бумаги.

Позже стало известно, что письма адресатам отправил адвокат директора Юго-западного кладбища Чингиза Апасова, подавшего на журналиста в суд.

22 июля Уланбек Эгизбаев скончался во время отдыха на озере Иссык-Куль.

Азаттык