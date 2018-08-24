Большинство строящихся на бюджетные деньги объектов не завершены

Большинство строящихся на бюджетные деньги объектов в Кыргызстане в 2018 году не завершены.



Большинство строящихся на бюджетные деньги объектов в Кыргызстане в 2018 году не завершены. Об этом сообщил сайт Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Всего в плане на 2018 год строительство 417 объектов. 158 объектов не попали в план.



Большинство объектов готовы лишь на 30 процентов или вовсе не построены. В основном это объекты водоснабжения. Чаще всего на бюджетные деньги строят школы. В план заложено возведение 273 образовательных учреждений.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/94158/

