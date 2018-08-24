В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 августа отключат электричество

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 24 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО «Северэлектро».

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 24 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:



9.00-17.00 — улицы Джаманбаева, № 36, жилмасив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева);

9.30-17.00- проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева Тыналиева, Ахунбаева;

9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улица Рабочая), переулки Челябинский, Алтайский, Каарманский, улицы Исанова, Ужгородская, Тулебердиева, Луговая, Береговая, Ямбургская;

9.30-19.00- жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Санжыра, Куйручук, Достоевского, Чар, Молдокулова, Кок-Жайык, Керемет, Шоокум).

В Чуйской области:



9.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, средняя школа, административное здание айыл окмоту, ФАП), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Октябрское (2-е отделение, улицы Пушкина, Куйбышева, Калинина, Гагарина), Степное (улицы Лермонтова, Ташкентская, Гамзатова, Дорожная), Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Мирная, Тельмана, Ленина), Лебединовка (улицы Северная, М.Горького, Восточная), Байгельди (улица Байгельди), Гавриловка (улицы Тургенева, Южная, Фрунзе), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная), Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссыккульская, Пионерская, Мельничная, Советская, Новая, Белинского, Свободы), Александровка (улица Ключевая), Телек (улица Восточная), Предтеченка (уица Первомайская), Ак-Суу (улица Советская), Первомаское, Киршелк, Люксембург (улица Бекмуратова), Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Линейная, Восточная, Чехова, Кирпичная, Молодой Гвардии, Чкалова, Лермонтова, Гагарина, Пионерская, Молодежная, Логвиненко, Токтогула), Новопавловка (улицы Крупской, Северная, Заводская, Строительная, Пригородная), город Шопоков (улица Горького, Футбольная, Фрунзе, Молодежная);

8.30-17.00 — село Степное (улица Центральная);

8.30-18.00 — город Кара-Балта (улицы Коржова, Ильича, Ленинградская, Вокзальная, Центральная, Куйбышева, Жаштык, Дзержинского, Советская, Садовая, Московская, Звездная, Ракетная, Салиевой, Почтовая, Восточная, Фрунзенская, 8 Марта, Жданова, Железнодорожная, Свердлова, переулки Фрунзенский, Почтовый);

9.00-18.00 — села Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра, Восточное.

Автор К-Nеws