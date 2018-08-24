Стоит ли подозреваемых в экономических преступлениях отпускать под залог?

Эксперты сходятся во мнении, что это хорошая идея

Внести дополнение в уголовно-процессуальный кодекс о том, чтобы выпускать под залог подозреваемых в должностных и экономический преступлениях - хорошая идея. Таким мнением по поводу предложения депутата Дастана Бекешева с Vesti.kg поделился доктор юридических наук Бекбосун Борубашов.

Поясним, ранее Дастан Бекешев заявил отечественным СМИ, что граждан, подозреваемых в экономических и должностных преступлениях, не стоит держать под арестом.

По словам парламентария, это могло бы значительно сократить затраты ГСИН на содержание арестантов. Нардеп планирует инициировать внесение соответствующих поправок в Уголовно - процессуальный кодекс.

- Я полагаю, что это правильно, ведь экономические и должностные преступления преобладают, - отметил Борубашов.- Конечно, выплата залога коррупцию не искоренит, но все-таки будет действовать принцип неотвратимости наказания. Конечно, со времен Акаева, многие чиновники, замешанные в коррупции, просто покинули страну - такие риски существуют, но Кыргызстану необходимо работать с иностранными государствами для того, чтобы иметь возможность экстрадировать преступников на родину и арестовывать их имущество за рубежом.

В свою очередь другой известный юрист, доктор юридических наук Канатбек Азиз также отнесся к данной инициативе положительно.

- Бекешев предлагает дополнить виды меры пресечения, - пояснил он. - Если говорить о том, что подсудимые, находясь под залогом, могут сбежать из страны, стоит вспомнить, что при желании это можно сделать и под домашним арестом. С введением такого закона бюджет страны получит дополнительную сумму. Такая практика широко используется в США и других западных странах.

Канатбек Азиз добавил, что состязательность судебной системы лишь внесет прозрачность в принятии решений.

- Вариант с внесением залога может быть полезен и для народа, ведь бывали случаи, когда предпринимателей запугивали ограничением свободы, и они были готовы дать признание в любом преступлении, - заключил он.

Vesti. KG