Реализация «Безопасного города» обойдется в 39,5 раз дороже, чем планировалось?

В Госкомсвязи пообещали разобраться в причинах возникновения «сбоя» на сайте госзакупок

Компания «Мегалайн» предложила реализацию нашумевшего проекта «Безопасный город» по цене, в 39,5 раз превышающей тендерную стоимость. Данная информация подтверждается сведениями с сайта госзакупок.

В частности, на портале в настоящий момент «красуются» результаты тендера, из которых следует, что предложение «Мегалайна» (50 522 311 000 сомов) является самым выгодным для Кыргызстана.

Примечательно то, что проведение данного конкурса подразумевает понижение заявленной цены (1 276 353 120 сомов). Таким образом «Мегалайн», согласно указанным условиям, не может быть победителем тендера.

Между тем представители Госкомсвязи допускают, что на портале государственных закупок произошел некий сбой. Однако доподлинно неизвестно, действительно ли произошедшее можно объяснить лишь техническими проблемами.

Заместитель председателя ГКИТиС Кубаныч Шатемиров дал следующие разъяснения по проведенным торгам:

«На момент вскрытия поступило 3 заявки, в том числе от 2 местных крупных телекоммуникационных компаний. Мы можем констатировать, что сам конкурс вызвал интерес у потенциальных участников. Вместе с тем, система по пока еще неизвестным причинам не сформировала результаты прошедших торгов. ГКИТиС в настоящее время ожидает заключения технических специалистов о причинах возникших неполадок, после чего ведомство в оперативном порядке сообщит о результатах проверки».

Приведет ли это к очередной отмене тендера, пока неясно, однако очевидно, что для прозрачности и объективности необходимо озвучить предложения и других участников тендера.

Остается надеяться, что в ведомстве смогут разобраться в данной ситуации без отмены конкурса - ведь постоянное затягивание реализации «Безопасного города» и без того привело к многочисленным жертвам на дорогах страны.

Vesti. KG