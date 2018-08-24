Омурбека Текебаева готовят к удалению опухоли щитовидной железы

В субботу по данному вопросу состоится консилиум врачей

Заключенного политика Омурбека Текебаева готовят к удалению опухоли щитовидной железы. Об этом Vesti.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

- Сейчас Омурбек Чиркешович находится в центре кардиологии, - отметила она. - Диагноз «опухоль щитовидной железы» ему поставили давно и еще в 2012 году ему рекомендовали удалить ее, но тогда он отказался. Он должен был проходить обследование каждые полгода, но последние два года мой подзащитный был лишен должного лечения, в связи чем ситуация усугубилась.

Токтакунова рассказала, что сегодня должен был собраться консилиум врачей, но его перенесли на субботу.

- Еще не готовы результаты анализов. В нашей стране нет возможности без операции узнать злокачественная опухоль или нет, поэтому придется удалить ее, - заключила она.



Vesti. KG