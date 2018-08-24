В субботу по данному вопросу состоится консилиум врачей
Заключенного политика Омурбека Текебаева готовят к удалению опухоли щитовидной железы. Об этом Vesti.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.
- Сейчас Омурбек Чиркешович находится в центре кардиологии, - отметила она. - Диагноз «опухоль щитовидной железы» ему поставили давно и еще в 2012 году ему рекомендовали удалить ее, но тогда он отказался. Он должен был проходить обследование каждые полгода, но последние два года мой подзащитный был лишен должного лечения, в связи чем ситуация усугубилась.
Токтакунова рассказала, что сегодня должен был собраться консилиум врачей, но его перенесли на субботу.
- Еще не готовы результаты анализов. В нашей стране нет возможности без операции узнать злокачественная опухоль или нет, поэтому придется удалить ее, - заключила она.
Vesti. KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!