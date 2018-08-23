Результаты конкурса по «Безопасному городу» комиссия назвала неточными. Портал госзакупок дал сбой

Результаты онлайн-аукциона на понижение цены в режиме реального времени на конкурсе по закупке услуг на реализацию компонента «Безопасный город» проекта «Умный город» члены тендерной комиссии назвали неточными.

Результаты онлайн-аукциона на понижение цены в режиме реального времени на конкурсе по закупке услуг на реализацию компонента «Безопасный город» проекта «Умный город» члены тендерной комиссии назвали неточными. Об этом СМИ сообщил председатель комиссии Кубанычбек Шатемиров.

Как выяснилось, система дала сбой во время аукциона.

«По итогам аукциона мы выяснили, что поступило 3 заявки, не только от местных компаний, но и от зарубежных. К сожалению, система портала госзакупок не смогла определить победителя тендера. Сейчас технические операторы выясняют причины произошедшего. Им дано поручение в кратчайшие сроки дать заключение и внести его на рассмотрение тендерной комиссии. О результатах мы сообщим позже», – заверил Шатемиров.

Он добавил, что аукцион показал, что выбранная модель вызвала интерес у потенциальных подрядчиков.

Отметим, что минимальную цену на закупку услуг по проекту «Безопасный город» предложила компания Megaline — 50 млрд 522 млн 311 тыс. сомов. Такие результаты высветились на экране во время онлайн-аукциона. Члены комиссии не успели выйти на связь с представителями компании.





K-News