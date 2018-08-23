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Будут отбирать компанию, которая реализует «Безопасный город»

Сегодня отберут компанию, которая будет реализовывать проект «Безопасный город».    

 
Сегодня отберут компанию, которая будет реализовывать проект «Безопасный город». Об этом «Азаттыку» сообщил председатель Государственного комитета по информационным технологиям и связи Бакыт Шаршембиев. По его словам, созданы две рабочие группы по техническим и правовым актам. Готово технико-экономическое обоснование проекта, прошли общественные слушания. Тендер был объявлен 20 июля.

 

Шаршембиев отметил, что отборы будут проходить в два тура.

 

В первом туре автоматизированная система будет отбирать автономно. Во втором туре комиссия рассмотрит документы каждой компании.

 

Конкурс планируют провести открыто, в онлайн режиме. Каждый этап наглядно будет показываться общественности.

 

Шаршембиев добавил, что проект «Безопасный город» планируется реализовать по сервисной модели. Правительство не будет участвовать в приобретении оборудования, оно будет покупать услуги по видео и фотофиксации.

 

На протяжении нескольких лет не реализуется попытка запустить правительством проект «Безопасный город», призванный обеспечить общественный порядок и безопасность на дорогах. Трижды проводился конкурс, говорилось о победе компаний из Китая и России, но дело не сдвинулось с места. Шли судебные разбирательства.

 

 

 

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org

           

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