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Госэкотехинспекция пояснила, по какой причине уволила своего пресс-секретаря

Как заявила Анара Мамбеталиева, решив бороться с коррупцией, она лишилась должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции.     

 
Как заявила Анара Мамбеталиева, решив бороться с коррупцией, она лишилась должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции. Заместитель директора указанного ведомства Расул Артыкбаев 23 августа пояснил порталу SUPER.KG, почему уволена пресс-секретарь.

 

"Оказывается, Анара Мамбеталиева организовала акцию протеста в здании Госэкотехинспекции. Закон запрещает проводить митинги внутри учреждения, поэтому такие действия рассмотрела специальная комиссия, директор на основе решения комиссии 15 августа уволил А. Мамбеталиеву. В это время я находился в трудовом отпуске", - сказал Артыкбаев.

 

Директор Госэкотехинспекции Жолдошбек Жунушев в данное время находится с рабочей поездкой в России, по этой причине не было возможности связаться с ним.

 

 

 

Источник: super.kg, gezitter. org

           

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