Госэкотехинспекция пояснила, по какой причине уволила своего пресс-секретаря

Как заявила Анара Мамбеталиева, решив бороться с коррупцией, она лишилась должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции.
Как заявила Анара Мамбеталиева, решив бороться с коррупцией, она лишилась должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции. Заместитель директора указанного ведомства Расул Артыкбаев 23 августа пояснил порталу SUPER.KG, почему уволена пресс-секретарь.
"Оказывается, Анара Мамбеталиева организовала акцию протеста в здании Госэкотехинспекции. Закон запрещает проводить митинги внутри учреждения, поэтому такие действия рассмотрела специальная комиссия, директор на основе решения комиссии 15 августа уволил А. Мамбеталиеву. В это время я находился в трудовом отпуске", - сказал Артыкбаев.
Директор Госэкотехинспекции Жолдошбек Жунушев в данное время находится с рабочей поездкой в России, по этой причине не было возможности связаться с ним.
Источник: super.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!