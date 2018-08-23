Спасатели установили личности погибших при пожаре в мечети, среди них ребенок

Спасатели установили личности погибших при пожаре в мечети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
Спасатели установили личности погибших при пожаре в мечети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, в огне погибли 36-летняя женщина и 10-летний мальчик. Тела переданы родственникам.
Напомним, сегодня в селе Гулбар Араванского района сгорела мечеть.
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