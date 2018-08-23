Увеличились объемы беспошлинных поставок топлива из России в Кыргызстан

Объемы беспошлинных поставок дизельного топлива из России в Кыргызстан увеличились на 150 тысяч тонн.
Объемы беспошлинных поставок дизельного топлива из России в Кыргызстан увеличились на 150 тысяч тонн. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.
ГКПЭН подписал измененный индикативный баланс с Министерством энергетики РФ, где увеличены объемы поставок светлых нефтепродуктов на 2018 год.
За счет уменьшения поставок сырой нефти до 50 тысяч тонн увеличились объемы беспошлинных поставок дизельного топлива на 150 тысяч тонн и автомобильного бензина на 50 тысяч тонн.
Индикативный баланс на 2018 год составил 50 тысяч тонн нефти, 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей.
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