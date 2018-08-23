Неизвестно, вернутся или не вернутся памирские кыргызы

Было сказано, что уехавшие в июле в Афганистан памирские кыргызы вернутся в Нарын в сентябре.



Было сказано, что уехавшие в июле в Афганистан памирские кыргызы вернутся в Нарын в сентябре. Они собирались навестить в Афганистане своих родственников, семьи, а осенью вернуться обратно и продолжить учебу. Однако пока что остаётся неизвестным, вернутся они или нет.

Абдилбаит Жээнбек уулу – один из памирских кыргызов, приехавших в Нарын в 2017 году. Сейчас он проживает в городе Нарыне со своей семьей в доме, который ему был выдан во время президентства Алмазбека Атамбаева. Государство выделяет пособия на пятерых из шести его детей, ежемесячно получается сумма чуть менее 6000 сомов. Летом Абдилбаит говорил нам, что разговаривал со своими памирскими сородичами, уехавшими в Афганистан, отдельные из них заявили, что вернутся в Кыргызстан:

- Мы выходили на связь с Малым Памиром. Двое парней, которые уехали туда, вернутся обратно через месяц. Оба женаты. Переговорил с их отцом, сказал, что отправит. Ну а на Большой Памир уехали две семьи, всего 16 человек. Среди них есть учащиеся. Со времени их отъезда связи с ними нет. Не слышал, чтобы собирались возвращаться.

По информации, в городе Нарыне в данное время находятся пять семей, ещё две семьи – в Кочкорском районе. Две семьи, а также обучающиеся в профессиональном лицее, общим счетом 18 человек, в июле уехали в Афганистан.

Местные власти сообщали, что памирцы уехали навестить своих близких и планируют вернуться в Кыргызстан к началу учёбы. Однако на данный момент отсутствует точная информация относительно возвращения памирцев. Как сообщила заместитель полпреда правительства в Нарынской области Жаркын Ибраева, дети школьного возраста находятся сейчас в Нарыне:

- Все перед отъездом говорили, что вернутся. Мы говорили с Жайчыбеком и ожидали, что один из уехавших вернется уже скоро. Девять детей школьного возраста остались в Нарыне. Два ребенка из уехавших двух семей Тоюнда и Иманкожо должны пойти в детский сад. Остальные – взрослые.

Да этого памирские кыргызы говорили, что для них не созданы условия в Нарыне, не выделена земля, что они вынуждены снимать жилье и не могут оплатить аренду, вследствие чего будут вынуждены уехать на Памир. Этот вопрос поднимался и в Жогорку Кенеше.

Абдылгафар Абдырасул уулу – один из тех, кто готовится уехать обратно на Памир. Он готов выехать уже завтра, если подкопит денег. Работающий на скотобойне в Нарыне Абдылгафар живет в съемном доме, ежемесячно выплачивая аренду в 5000 сомов:

- Плачу за жильё 5000 сомов. Но после айта собираемся уехать на Памир. Земли нет, жилья нет, невозможно жить так. Я полностью погасил арендную плату, внеся все свои деньги, теперь уеду. Сейчас мои деньги уходят на жильё и питание. Если у нас здесь нет земли, жилья, то до каких пор мы можем скитаться.

Мы также осведомились о жизни двух семей, проживающих в Кочкорском районе. В данном домохозяйстве – 9 человек. Они не стали скрывать, что тоже испытывают трудности. В разговоре с нами памирский кыргыз по имени Исламидин рассказал, что продукты питания, выделенные правительством, закончились, в связи с тем, что зима подступает, придётся уехать на Памир, а после зимовки будет решен вопрос, вернутся они в Кыргызстан или останутся на Памире:

- Жить в общем-то можно. Однако выделенные государством продукты закончились. Что делать дальше – не знаем, работа не находится. Государство выделило продукты питания 5-6 месяцев назад. Мы останемся, если нам выделят землю, в противном случае уедем на Памир, а потом будем решать, стоит ли возвращаться. Наступит зима, необходимо топливо, крыша над головой. Поэтому мы решили перезимовать на Памире.

В октябре прошлого года 33 кыргыза, которые живут в афганской части Памира, были привезены в Нарын. Часть памирцев получила профессиональное образование, а дети учатся в школе.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org