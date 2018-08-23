Правительство обратилось в горсуд с обжалованием судебного решения о восстановлении на должности Райымбека Матраимова

Правительство подало апелляцию на решение районного суда, вынесенное по иску бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.



Правительство подало апелляцию на решение районного суда, вынесенное по иску бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом порталу SUPER.KG сообщил заместитель директора Центра судебного представительства правительства Мирлан Дордоев.

"Мы обратились в городской суд с апелляцией на решение Первомайского районного суда, вынесенное 17 марта по иску Райымбека Матраимова", - сказал Дордоев.

Когда мы обратились в Верховный суд, там сказали, что апелляция поступила 17 августа и направлена в городской суд. Однако неизвестно, в какой день городской суд будет рассматривать апелляцию.

Напомним, предыдущий премьер-министр Сапар Исаков 23 ноября 2017 года снял Матраимова с должности заместителя председателя Таможенной службы с формулировкой "несоответствие деятельности решениям и проводимой политике политического руководства". 26 апреля Матраимов подал на Исакова в суд за свое "необоснованное" увольнение. В своем заявлении Матраимов указывал, что уволен незаконно, и требовал восстановления на прежней должности.

25 июля Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о восстановлении Райымбека Матраимова на должности заместителя главы Таможенной службы.

Источник: super.kg, gezitter. org