Генштаб сделал заявление относительно пораженного током солдата

Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызстана распространил заявление относительно пораженного током в Майлуу-Суу военнослужащего Руслана Сапарбаева, которому после произошедшего ампутировали руку.





Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызстана распространил заявление относительно пораженного током в Майлуу-Суу военнослужащего Руслана Сапарбаева, которому после произошедшего ампутировали руку.

По предварительным данным служебного расследования, военнослужащий во время несения наряда проник на территорию электрической подстанции. Несмотря на запрещающий знак, он зашел в заброшенную трансформаторную будку, где получил удар током. С обширными ожогами обеих верхних конечностей военнослужащий был доставлен в больницу города Майлуу-Суу, затем город Ош, позднее переведен в ожоговый центр травматологии и ортопедии Бишкека, где ему ампутировали правую руку до локтя. Материалы расследования переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона.

Напомним, 8 августа проходящий службу в воинской части в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Руслан Сапарбаев получил тяжелую травму вследствие поражения электрическим током.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org