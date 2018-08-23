Генштаб сделал заявление относительно пораженного током солдата

Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызстана распространил заявление относительно пораженного током в Майлуу-Суу военнослужащего Руслана Сапарбаева, которому после произошедшего ампутировали руку.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызстана распространил заявление относительно пораженного током в Майлуу-Суу военнослужащего Руслана Сапарбаева, которому после произошедшего ампутировали руку.
По предварительным данным служебного расследования, военнослужащий во время несения наряда проник на территорию электрической подстанции. Несмотря на запрещающий знак, он зашел в заброшенную трансформаторную будку, где получил удар током. С обширными ожогами обеих верхних конечностей военнослужащий был доставлен в больницу города Майлуу-Суу, затем город Ош, позднее переведен в ожоговый центр травматологии и ортопедии Бишкека, где ему ампутировали правую руку до локтя. Материалы расследования переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона.
Напомним, 8 августа проходящий службу в воинской части в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Руслан Сапарбаев получил тяжелую травму вследствие поражения электрическим током.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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