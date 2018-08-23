Исполнено требование держащих в тюрьме голодовку политиков

Держащие в заключении голодовку политики Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров прекратили акцию протеста.





Держащие в заключении голодовку политики Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров прекратили акцию протеста. Об этом сообщили из службы исполнения наказаний.

"Исполнено требование Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова. Сегодня приблизительно в три часа им предоставлено решение, вынесенное в их отношении. Они официально заявили, что прекращают голодовку, начали принимать пищу. Состояние их здоровья хорошее, сотрудники ГСИН до этого времени проверяли их самочувствие и вели наблюдение", - говорится в сообщении.

Напомним, в 17:20 16 августа Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров заявили, что они не могут получить вынесенное в их отношении решение Верховного суда, в связи с чем объявляют голодовку. Первомайским районным судом города Бишкека вышеуказанные политики 17 апреля 2016 года были признаны виновными по статьям "подготовка к преступлению", "приготовление к насильственному захвату власти" и осуждены на 12 лет лишения свободы каждый.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org