Адвокат: "Мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой повторно рассмотреть новые обстоятельства в деле Садыра Жапарова"

"Я обратился к генпрокурору Откурбеку Жамшитову с просьбой повторно рассмотреть новые обстоятельства в деле Садыра Жапарова", - заявил 22 августа адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов.



"Я обратился к генпрокурору Откурбеку Жамшитову с просьбой повторно рассмотреть новые обстоятельства в деле Садыра Жапарова", - заявил 22 августа адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов.

По его словам, судьи Верховного суда без представления каких-либо доказательств оставили в силе прежние приговоры.

"Мы доказали в Верховном суде, что Садыр Жапаров не имеет никакого отношения к захвату в заложники Эмильбека Каптагаева, однако судьи не смогли задать ни одного вопроса "вы говорите так, а в деле написано по-другому". Во время моего выступления все они кивали головами, подтверждая, что правильно. Но в конце бездоказательно, необоснованно оставили в силе прежние приговоры.

Мы были вынуждены согласиться. Вот сегодня обратились в Генеральную прокуратуру, потому что генпрокурор назначен на должность по представлению президента. Мы надеемся, что новая власть не станет повторять ошибок старой власти, рассмотрит объективно, отправит дело Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам в районный, городской и Верховный суды, потребует оправдания Садыра Жапарова.

Признанный пострадавшим Эмильбек Каптагаев впервые в истории заявил, что подсудимый Садыр Жапаров не имеет никакого касательства к факту захвата в заложники, обратился в Бишкекский городской суд и Верховный суд с апелляционной жалобой, попросив оправдать обвиняемого. Сейчас Жапаров должен быть оправдан как можно быстрее. Мы ждём от действующей власти справедливости", - сказал Токтосунов.

Напомним, Садыр Жапаров был обвинен в организации беспорядков на протестной акции по "Кумтору" в Караколе 7 октября 2013 года. Он был задержан на кыргызско-казахской границе 25 марта 2017 года и взят под стражу.

Первомайский районный суд 2 августа 2017 года признал С. Жапарова виновным по статье "захват заложника" и приговорил его к лишению свободы на срок 11 лет 6 месяцев. Бишкекский городской суд, а позже Верховный суд оставили в силе приговор районного суда.

Источник: super.kg, gezitter. org