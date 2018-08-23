У Текебаева обнаружена опухоль щитовидной железы

Лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева обследовали в Национальном центре онкологии и подтвердили диагноз "опухоль щитовидной железы".



Лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева обследовали в Национальном центре онкологии и подтвердили диагноз "опухоль щитовидной железы". Об этом сообщил его адвокат Искен Афиджанов на свой странице в Фейсбуке.

По словам защитника, 16 августа, в Национальном центре онкологии Омурбек Текебаев прошел биопсию (анализ на поиск раковых клеток).

"В 2012 году южнокорейские врачи обследовали Омурбека Текебаева и выявили у него опухоль щитовидной железы. По их прогнозам, опухоль должна была перерасти в злокачественную, несмотря на это Текебаев продолжал работать. В 2015 году в связи с ухудшением состояния здоровья, Текебаев снова идет на консультации, но уже к нашим врачам. После обследования они подтвердили диагноз южнокорейских врачей. Наши онкологи настоятельно посоветовали удалить опухоль, однако тогда Текебаев отказался от операции. Сейчас состояние Текебаева ухудшилось", - рассказал Афиджанов.

Отметим, 23 августа состоится консилиум врачей, на котором будет принято решение о дальнейшем лечении Текебаева и возможном проведении операции.

Источник: maralfm.kg