Сможет ли Кыргызстан изменить условия соглашения с Центеррой?

Независимый эксперт призывает проявить принципиальность в вопросах связанных с Кумтором

Кыргызстан оказался в непростой ситуации в связи с так называемым стратегическим соглашением с Центеррой: принять окончательное решение без одобрения ЖК правительство не может, а начавшиеся в июле парламентские каникулы не позволили получить такое одобрение. Сроки решения данного вопроса в очередной раз перенесли, теперь на 24 августа.

Вероятность одобрения соглашения в прежней редакции 2017 года вообще вызывает большие сомнения.

По полученной из надежного источника информации, депутаты весьма активно обсуждают ситуацию с Кумтором и появившиеся статьи, разъясняющие абсолютную невыгоду для Кыргызстана кабальных условий сотрудничества с Центеррой.

Суть публикаций, основанных на ежегодных публично доступных отчетах самой Центерры, сводится к тому, что из страны могут выводится крупные суммы денег под надуманными предлогами.

Интересно будет понаблюдать за обсуждением этого вопроса в ЖК и правительстве. Выступит ли кто-нибудь в защиту соглашения с Центеррой? С какими аргументами?

Суть условий «сотрудничества» с Центеррой не меняется: мы лишь пытаемся выбить из Центерры лишний миллион на то, чтобы получить два на это словно жалобно просим доброго дядечку: «Дай денежку!».

Хотя вполне возможно, это соглашение не меняет формат отношений между Центеррой и Кыргызстаном.

Риторический вопрос, так сказать, «на засыпку»: а можно ли вообще ожидать, что наше правительство сможет найти приемлемый вариант для хотя бы частичного восстановления исторической справедливости?

Центерра, возможно, понимает, что придется работать с учетом наших интересов, однако неизвестно, входит ли это в планы компании?



Как бы там ни было, стоит проявить твердость и принципиальность в данном вопросе, ведь существует риск вывода средств из Кыргызстана в проекты других стран.

(Позиция редакции Vesti.kg может не совпадать с мнением автора).





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