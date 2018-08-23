Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров временно прекратили голодовку. Ждут отставки судей

Заключенные оппозиционеры готовы пойти «на более серьезные меры», если их требования не будут выполнены до конца
Заключенные оппозиционеры Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов временно прекратили голодовку, однако намерены пойти на «более серьезные меры», если их требования будут проигнорированы. Об этом Vesti.kg сообщила член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат.
- Голодовка была из-за того, что заключенные не получили на руки решение Верховного суда, - напомнила она. - Сегодня приговор пришел, но еще не выполнено требование об отставке членов судейской коллегии, которые оглашали вердикт, и председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой.
Зульфия Марат добавила, что оппозиционеры готовы ждать до 15 сентября.
- Если судьи не уйдут в отставку, то Кадыров и Асанов снова начнут голодать, - сказала она. - Они даже готовы пойти на более серьезные меры.
Напомним, осужденные за организацию насильственного захвата власти Эрнест Карыбеков, Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов уже объявляли акцию протеста в виде «сухой» голодовки в конце января этого года.
Тогда, политзаключенные требовали отставки ныне бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.
Vesti. KG
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