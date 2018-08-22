Кыргызстан и Туркменистан намерены стать стратегическими партнерами

Главным политическим документом во время государственного визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан станет декларация о стратегическом партнерстве между странами.

Главным политическим документом во время государственного визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан станет декларация о стратегическом партнерстве между странами. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

По его словам, ожидается подписание «солидного» пакета документов – всего около 10. Главы Кыргызстана и Туркменистана Сооронбай Жээнбеков и Гурбангулы Бердымухамедов проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Будут обсуждены вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшего наращивания отношений.

Государственный визит Жээнбекова в Туркменистан состоится 23-24 августа. В рамках визита Жээнбеков также примет участие в саммите глав государств - основателей фонда по сохранению Арала, который пройдет в туристической зоне «Аваз».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Кыргызстан с государственным визитом в августе 2015 года.





