Кыргызстан и Туркменистан намерены стать стратегическими партнерами

Главным политическим документом во время государственного визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан станет декларация о стратегическом партнерстве между странами.
Главным политическим документом во время государственного визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан станет декларация о стратегическом партнерстве между странами. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.
По его словам, ожидается подписание «солидного» пакета документов – всего около 10. Главы Кыргызстана и Туркменистана Сооронбай Жээнбеков и Гурбангулы Бердымухамедов проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Будут обсуждены вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшего наращивания отношений.
Государственный визит Жээнбекова в Туркменистан состоится 23-24 августа. В рамках визита Жээнбеков также примет участие в саммите глав государств - основателей фонда по сохранению Арала, который пройдет в туристической зоне «Аваз».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Кыргызстан с государственным визитом в августе 2015 года.
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