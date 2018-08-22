В Кыргызстане самая низкая средняя зарплата среди стран ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия обнародовала данные о средней зарплате в государствах-членах ЕАЭС. Самой высокой оказалась зарплата в России, а самой низкой — в Кыргызстане.

Евразийская экономическая комиссия обнародовала данные о средней зарплате в государствах-членах ЕАЭС. Самой высокой оказалась зарплата в России, а самой низкой — в Кыргызстане.

«Среднемесячная номинальная заработная плата в долларах США) в январе — июне 2018 года составила в Армении $ 349, Белоруссии — $ 458, Казахстане — $ 481, Кыргызстане (в январе — мае 2018 года) — $ 225, в России — $ 718», — говорится в сообщении.

При этом у Казахстана самый низкий в союзе показатель прироста реальной заработной платы. Самый высокий — у России. «Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась в Армении на 1,9%, Белоруссии — на 13,0%, Казахстане — на 1,8%, Кыргызстане (в январе — мае 2018 года) — на 4,7%, в России — на 8,7%», — отмечается в исследовании.

Автор K-News