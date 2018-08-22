«Безопасный город» реализуется по самой оптимальной модели – эксперт

Совсем скоро, 23 августа, станет известно, какие компании начнут реализацию масштабного проекта «Безопасный город».

Совсем скоро, 23 августа, станет известно, какие компании начнут реализацию масштабного проекта «Безопасный город». Для взаимодействия государства и частных компаний Госкомитет информационных технологий и связи выбрал сервисную модель, при которой государство приобретает у подрядчика готовую информацию о фото- и видеофиксации конкретного нарушения ПДД. Необходимую инфраструктуру строить будет также компания-подрядчик.

«Сервисная модель является самой оптимальной формой государственно частного партнерства. Здесь вовлекается наибольшее количество возможных представителей частного сектора и при этом бюджета не несет дополнительную нагрузку», – считает соучредитель кыргызского отделения ISOC (Internet Society) Азиз Солтобаев.

По мнению эксперта для государства эта модель привлекательна тем, что, не тратя ни сома, оно получает качественную услугу.

Еще один плюс сервисной модели при реализации «Безопасного города» в том, что подрядчик будет понимать, что у государства есть заинтересованность в пополнении бюджета, поэтому оно будет качественно заниматься сбором штрафов, что гарантирует ему выплату его доли. По первоначальным условиям тендера с каждого штрафа, не зависимо от его размера, 240 сомов будет получать компания-подрядчик.

«В случае применения сервисной модели, у государства рисков нет. Главное, качественно обеспечить собираемость штрафов. Вообще, если «Безопасный город» реализуется в том виде, в котором планируется сейчас, то это будет успешный пример эффективного взаимодействия в рамках ГЧП и покажет, что такие масштабные проекты могут реализовываться, даже без вложений со стороны государства», – заметил эксперт.



Автор K-News