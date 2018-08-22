В Бишкеке милиционера ранили ножом при задержании подозреваемых

В Бишкеке во время задержания подозреваемых ранен сотрудник милиции.

Как сообщили «Азаттыку» в ГУВД столицы, в милицию обратился житель жилмассива «Кок-Жар» с сообщением о том, что за его домом следят неизвестные на автомобиле.

На месте был задержан 28-летний гражданин Узбекистана, при личном досмотре при нем обнаружен пистолет и складной нож. После сотрудники милиции задержали остальных троих подозреваемых, которые проживали в Бишкеке. Но во время задержания они оказали сопротивление и нанесли ножевое ранение сотруднику. В ходе досмотра автомашины подозреваемых изъяты перчатки, три боевых патрона, медицинские маски, два ножа.

Сотрудник милиции, получивший ножевые ранения в область левого предплечья, обратился в городскую больницу, где ему оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 28-168 (приготовление к разбою), 341 (применение насилия в отношении представителя власти) и 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса КР.



Однако, после задержания в ГУВД Бишкека обратились родители одного из подозреваемых с заявлением о том, что сотрудники милиции совершили противоправные действия в отношении одного из задержанных, который был госпитализирован в столичную больницу с ушибом головного мозга и гематомой.

По данному заявлению начата проверка. Службой внутренних расследований ГУВД Бишкека проводится служебное расследование. Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Азаттык

