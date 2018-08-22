Культурные мероприятия Игр кочевников покажут в прямом эфире

Телеканал «Маданият, Тарых, Тил» Общественной телерадиовещательной корпорации покажет в прямом эфире культурные мероприятия III Всемирных игр кочевников кочевников.

Телеканал «Маданият, Тарых, Тил» Общественной телерадиовещательной корпорации покажет в прямом эфире культурные мероприятия III Всемирных игр кочевников кочевников.

Как сообщает Министерство культуры, информации и туризма, кыргызстанцы увидят в прямом эфире театрализованное представление «Золотой век кочевников», финал международного конкурса сказителей импровизаторов «Айтыш», показательные выступления по древним боевым искусствам, трехчасовую программу «Игры из жизни кочевников», финал зрелищного конкурса на самую быструю сборку кыргызской юрты и заключительную концертную программу с участием зарубежных и отечественных коллективов этногородка Кырчын.



Кроме того в режиме записи покажут международные экологический кинофорум «Мөңгу», фестиваль эпосов народов мира («Манас», «Кайчы», «Олонхо»), а также концертные программы зарубежных творческих коллективов, детские этногигры и театрализованные программы областей страны.

В этногородке Кырчын культурные мероприятия будут одновременно проходить на нескольких площадках - Хан Ордо ( главная сцена), ордо ремесленников (этнобазар), зарубежных участников, областей.

III Всемирные игры кочевников пройдут с 2 по 8 сентября 2018 года в Иссык-Кульской области. Первые и вторые игры прошли в 2014 и 2016 годах.

Азаттык

