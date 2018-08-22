Кандидатуру Канатбека Азиза выдвинули на пост омбудсмена

Парламент сделает выбор в начале сентября

Фракция «Ата Мекен» выдвинула кандидатуру доктора политических наук Канатбека Азиза на пост омбудсмена. Об этом Vesti.kg рассказал он сам.

- Заседание фракции по данному вопросу прошло через несколько дней после того, как освободилась эта должность, - отметил он. - По закону выдвигать претендентов на пост омбудсмена могут только парламентские фракции. Причем от каждой из них может быть до трех кандидатов. Насколько мне известно, кроме меня других претендентов пока нет.

Канатбек Азиз пояснил, что выборы омбудсмена были отложены из-за того, что депутаты отправились на каникулы.

- Парламентское заседание по этому вопросу пройдет в начале сентября, - добавил он.

Напомним, предыдущий омбудсмен Кубат Оторбаев подал в отставку 26 июня.







Источник: https://vesti.kg