С 2020 года в Кыргызстане должна заработать служба пробации

По мнению экспертов, единый реестр преступлений и проступков снизит уровень коррупции в правоохранительных органах

На днях состоялась совместная встреча экспертной рабочей группы по мониторингу мероприятий судебно-правовой реформы (ЭРГ) и руководства ГСИН по подготовке дорожной карты по организации службы пробации в стране. Встреча была финансово поддержана Управлением по наркотикам и преступности (УНП) ООН в Кыргызстане.

Во встрече приняли участие заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Санжар Исабаев, заведующий сектором анализа и прогнозирования аппарата правительства Егор Скобеев, председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров, а также представители госорганов, участвующих в процессе реализации новых кодексов, касающиеся уголовно-правового блока законодательства.

В ходе встречи ее участникам была презентована схема Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП), разработанная с участием заинтересованных госорганов, рассмотрен проект дорожной карты по организации службы пробации в нашей стране, а также подробно обсуждены механизмы организации и введения в действие института пробации.

Член ЭРГ, правовой эксперт Тахмина Ашуралиева рассказала о проведенной работе по разработке ЕРПП и о принимаемых организационных и технических мерах для защиты данных от неправомерного доступа. Она также подчеркнула, что внедрение Единого реестра позволит снизить уровень коррупции в правоохранительных органах, обеспечить транспарентность хода проводимых расследований и повысит уровень защиты прав граждан. По итогам реализации этого проекта любой гражданин при подаче заявления в правоохранительные органы сможет отследить, на какой стадии рассмотрения находится его дело, были ли соблюдены процессуальные гарантии при изучении его дела.

«ЕРПП — это новелла нового уголовно-правового законодательства, представляющая собой автоматизированную информационную систему, которая будет включать в себя любую информацию, поступающую в правоохранительные органы», — пояснила член ЭРГ, профессор Лейла Сыдыкова.

Далее представители ГСИН изложили свое видение по организации службы пробации в стране. Было отмечено, что при разработке проекта дорожной карты был изучен опыт зарубежных стран по внедрению данного института, проведена ревизия национального законодательства и анализ деятельности подведомственных структур.

Было отмечено, что орган пробации является новым дополнением к уголовно-правовому законодательству.

«Это прогрессивный институт, который должен помочь осужденным встать на путь исправления без применения крайней меры — лишения свободы. Пробация будет способствовать исправлению осужденного, что можно делать без реального отбывания наказания. Она применяется в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также в отношении осужденных, которые будут освобождаться из мест лишения свободы условно-досрочно (по УДО). Но гуманизация уголовно-исполнительной системы только одна из причин внедрения института пробации. Помимо этого, пробация была внедрена исходя из целей безопасности общества. Это шаг к снижению уровня преступности. Благодаря пробации у людей будет возможность не возвращаться на преступный путь и тем самым не пополнять численность тюремного населения» , — подчеркнула заместитель руководителя экспертной рабочей группы Гульмира Маматкеримова.

В пользу создания в стране уполномоченного органа пробации высказался также и. о. главы Программного офиса УНП ООН в КР Кун Маркверинг. По его словам, в Кыргызстане идет большая нагрузка на тюремную систему, и согласно последним статистическим данным, за последние 5 лет мера пресечения в виде заключения под стражу составила 95% от общего числа всех мер пресечения.

Участники встречи обменялись мнениями по данному вопросу, обсудили роль и место ГСИН в новой автоматизированной системе ЕРПП, а также в создании новой службы пробации. На ГСИН возложена задача по организации службы пробации с 1 января 2020 года как самостоятельного органа.

По итогам обсуждения были внесены предложения и замечания по доработке вышеуказанной дорожной карты по организации службы пробации.

Предполагается, что все правоохранительные органы должны провести такого рода дискуссии в части своей роли в ЕРПП.

Справочно: Созданная по инициативе Президента КР в рамках судебной реформы Экспертная рабочая группа по мониторингу (ЭРГ) призвана обеспечивать аналитическое и экспертное сопровождение реформы, целостность ее одобренной концепции и положений. ЭРГ обеспечивает мониторинг мероприятий по внедрению кодексов и указа президента.

Отдел информационной политики

аппарата президента



Источник: https://vesti.kg