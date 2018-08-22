Кыргызско-китайскую границу закроют на неделю

Временные ограничения связаны с празднованием Курман-айта

С 22 по 26 августа пункты пропуска «Торугарт - автодорожный» и «Иркештам - автодорожный» на кыргызско-китайской границе будут закрыты.

Как отметила Государственная пограничная служба, инициатива принадлежала китайской стороне в связи с празднованием Курман - айта.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 27 августа.



Источник: https://vesti.kg