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Кыргызско-китайскую границу закроют на неделю

Временные ограничения связаны с празднованием Курман-айта

 

С 22 по 26 августа пункты пропуска «Торугарт - автодорожный» и «Иркештам - автодорожный» на кыргызско-китайской границе будут закрыты.

 

Как отметила Государственная пограничная служба, инициатива принадлежала китайской стороне в связи с празднованием Курман - айта.

 

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 27 августа.

 

 

 
Источник: https://vesti.kg

           

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