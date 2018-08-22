Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 августа: днем без осадков

В Кыргызстане 22 августа днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.



В Кыргызстане 22 августа днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +14 градусов, днем до +28 градусов.

В Нарынской области температура +7 градусов ночью и +23 градуса днем.

В Иссык-Кульской области днем +8 градусов, днем +25 градусов.

В Таласской области температура ночью +13, днем до +25 градусов.



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