Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 августа: днем без осадков

В Кыргызстане 22 августа днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.
В Кыргызстане 22 августа днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.
В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +27 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +14 градусов, днем до +28 градусов.
В Нарынской области температура +7 градусов ночью и +23 градуса днем.
В Иссык-Кульской области днем +8 градусов, днем +25 градусов.
В Таласской области температура ночью +13, днем до +25 градусов.
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